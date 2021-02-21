На Львовщине травмировались четыре лыжника

В субботу, 20 февраля, во Львовской области спасатели Славской поисково-спасательной группы оказали помощь 4 травмированным туристам-лыжникам.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

На лыжной трассе горы Тростян травмировались 4 лыжника, в том числе 10-летний ребенок.

47-летняя львовянка получила травму левого колена, такую же травму получила 33-летняя лыжница из Мелитополя.

Спасатели напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:

- соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;

- не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;

- надевайте защитное снаряжение;

- не съезжайте с трасс.

"Помните, что в местах массового катания с гор неумелый и главное недисциплинированный лыжник - серьезная опасность для окружающих", - добавили в ГСЧС.