На Львовщине травмировались четыре лыжника
В частности, травмировался 10-летний ребенок.
В субботу, 20 февраля, во Львовской области спасатели Славской поисково-спасательной группы оказали помощь 4 травмированным туристам-лыжникам.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.
На лыжной трассе горы Тростян травмировались 4 лыжника, в том числе 10-летний ребенок.
47-летняя львовянка получила травму левого колена, такую же травму получила 33-летняя лыжница из Мелитополя.
Спасатели напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:
- соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;
- не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
- надевайте защитное снаряжение;
- не съезжайте с трасс.
"Помните, что в местах массового катания с гор неумелый и главное недисциплинированный лыжник - серьезная опасность для окружающих", - добавили в ГСЧС.