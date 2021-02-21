На Львовщине травмировались четыре лыжника

В частности, травмировался 10-летний ребенок.

На Львовщине травмировались четыре лыжника

В субботу, 20 февраля, во Львовской области спасатели Славской поисково-спасательной группы оказали помощь 4 травмированным туристам-лыжникам.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

На лыжной трассе горы Тростян травмировались 4 лыжника, в том числе 10-летний ребенок.

47-летняя львовянка получила травму левого колена, такую же травму получила 33-летняя лыжница из Мелитополя.

Спасатели напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:

- соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;

- не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;

- надевайте защитное снаряжение;

- не съезжайте с трасс.

"Помните, что в местах массового катания с гор неумелый и главное недисциплинированный лыжник - серьезная опасность для окружающих", - добавили в ГСЧС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступленийИз Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений
Житель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его двореЖитель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его дворе
Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в КиевеСуд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек
Блок рекламы


Похожие новости
На Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человекаНа Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человека
В Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человекаВ Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человека
Уволили директора больницы на Львовщине, где умерли двое пациентов на ИВЛ
На Львовщине от переохлаждения умер мужчинаНа Львовщине от переохлаждения умер мужчина
На Львовщине выпал почти метр снегаНа Львовщине выпал почти метр снега
Во Львове четырем пациентам пересадили органы от одного донораВо Львове четырем пациентам пересадили органы от одного донора
На Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на саняхНа Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях
Завхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрениеЗавхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрение
Из-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областяхИз-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областях
В Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детейВ Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детей
Последние новости
Подгружаем последние новости