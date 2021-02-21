На Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человека

Признаков пожара не обнаружено.

На Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человека
Фото: rda-m-p.gov.ua

Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Трагедия произошла в с. Сусолов Самборского района.

"21 февраля в ГСЧС поступила информация, что в с. Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно, в результате отравления угарным газом, погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, в прошлом году во Львове от отравления угарным газом умерла 18-летняя девушка.

Добавим, угарный газ (окись углерода) - бесцветный газ без запаха.

Основными причинами отравления угарным газом является отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, несоблюдение квартиросъемщиками требований правил безопасного использования газа в быту и владельцами жилого фонда требований "Правил безопасности систем газоснабжения».

Большинство случаев отравления угарным газом случается в квартирах, где небольшие помещения. Наиболее быстро отравление угарным газом наступает у детей, беременных женщин, хронически больных пожилых людей. Основные симптомы отравления - головокружение, общая слабость, покраснение лица, частое сердцебиение, может быть мерцание или двоение в глазах. Также человек теряет сознание на 1-2 мин, появляется тошнота. В тяжелых случаях обморок долговременный, появляются судороги.

Необходимо немедленно открывать окна, обеспечить доступ воздуха, вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть на нем одежду и вызвать скорую.

В зависимости от степени отравления, лечение может занять от 1-2 сеансов в барокамере при легком отравлении до длительного пребывания в реанимации.

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