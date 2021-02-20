В Дрогобыче в результате разрыва гранаты погибли два человека, один получил ранения

Мужчина и женщина пришли на встречу к знакомым, во время общения один из товарищей решил достать взрывное устройство.

На Львовщине в пгт Дрогобыч вследствие разрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения.

Мужчина и женщина пришли на встречу к знакомым, во время общения один из товарищей решил достать гранату. Взрывное устройство разорвалось у него в руках, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - отметил он.

Геращенко добавил, что за прошедший год Национальная полиция изъяла у граждан 4 400 ручных гранат и 259 гранатометов. По его словам, в большинстве случаев это оружие имеет происхождение из зоны действий Операции Объединенных сил.

Заместитель министра также отметил, что МВД выступает против законодательной инициативы относительно свободного обращения короткоствольного оружия.

Напомним, в ноябре в Харькове мужчина угрожал гранатой правоохранителям, которые пришли к нему с обыском. В его доме провели обыск и нашли восемь кустов конопли.