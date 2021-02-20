Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве

У подозреваемого нет права на залог.

Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
Момент нападу
Фото: Скріншот

Печерский районный суд Киева арестовал водителя, который вчера до смерти избил пешехода из-за конфликта на дороге.

Ему избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе г. Киева состоялся спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля "Хюндай", который проезжал по улице. В результате словесного конфликта водитель "Хюндай" выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия", - отметили в прокуратуре.

Водителя авто, гражданина Азербайджана, 1992 г. р., Э., вскоре задержали правоохранители.

Напомним, что умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения. Водитель убежал с места преступления, его задержали примерно через час.

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