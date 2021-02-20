На Киевщине зарегистрирован новый случай птичьего гриппа

В Киевской области зарегистрирован новый случай гриппа птицы - типа А субтипа Н5N8.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Птицы содержались в частном домохозяйстве пгт Клавдиево-Тарасово, Бучанского (Бородянского) района Киевской области.

С 17 февраля введен карантин, применено зонирование и введены ограничения. В зону наблюдения попали населенные пункты с. Пороскотень, с. Новая Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичи, пгт Бородянка, пгт Немешаево, пгт Бабинцы, с. Буда-Бабинецкая, с. Микуличи, с. Здвижевка, с. Диброва, с. Козинцы, с. Дружня Бучанского (Бородянского) района, с. Красная Горка, с. Плахтянка Бучанского (Макаровского) района, с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинского), а также часть территории пгт Ворзель, ограниченная ул. Белостоцких и ул. Пушкина Бучанского района Киевской области.

Кроме того, в зону надзора попало коммерческое хозяйство по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко".

"Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы и утвержденного Плана мероприятий по ликвидации заболевания гриппа птицы в домохозяйстве", - говорится в сообщении.

В госслужбе напомнили, что грипп птицы - это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, для которой характерно острое течение с явлениями септицемии, поражением органов дыхания и пищеварения.

Гриппом болеет птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%.

В настоящее время лечение птичьего гриппа не разработано.

Заболевание приводит к значительным экономическим убыткам, связанным со смертностью животных и уничтожением поголовья птиц в эпизоотическом очаге.

"Кроме того, "птичьим гриппом"могут болеть люди. Так, одновременная циркуляция человеческих типов вирусов гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и высокопатогенных штаммов птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, опасного для человека", - предупредили в Госпродпотребслужбе.