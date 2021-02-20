В Житомирской области разоблачили наркодилеров, которые сбывали психотропы через Telegram

В настоящее время задержаны два человека.

В пятницу, 19 февраля, в Житомирской области правоохранители задержали участников межрегиональной группировки наркодилеров.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Детективы следственного управления областного ГУ Нацполиции совместно с сотрудниками региональной Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группировки, члены которой занимались сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ через Telegram-канал. В настоящее время задержаны два человека.

Члены группировки, используя мобильные месседжеры, создали онлайн-магазин, где были размещены объявления о продаже наркотиков и психотропных веществ, их стоимость, способы оплаты и получения.

Там же принимались и заказы на их поставку.

Во время досудебного расследования установлено, что организовал незаконную продажу 30-летний житель Житомирского района, который ранее уже был осужден за такие преступления. К своему "бизнесу" он привлек жену и 40-летнего наркозависимого приятеля в качестве курьера.

Товар для сбыта дельцы получали оптовыми партиями через почтовые отправления. Затем фасовали на мелкий опт и "дозы" - благодаря этому их прибыль росла в разы.

Через сервисы почтовой связи члены группировки отправляли наркотические средства и психотропные вещества по всей Украине, маскируя свой товар среди детской одежды, игрушек или других вещей. Расчет проводился через систему электронных платежей.

По предварительной информации, ежемесячный доход от указанных сделок достигал по меньшей мере полмиллиона гривен.В ходе спецоперации правоохранители задержали наркокурьера в помещении почтового отделения при очередной попытке отправить товар по 12 адресам.

В то же время в местах проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты наркотические средства, психотропные вещества, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. Все обнаруженное направлено на экспертное исследование.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи СУ ГУНП при оперативном сопровождении УСБУ региона и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех участников наркотрафика.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области полиция обезвредила деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина и мефедрона.