С начала пандемии в Украине от ковида умерли уже более 25 тыс. человек
В пятницу, 19 февраля, зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса.
За прошедшие сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 429 детей и 223 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Зафиксировано 73 летальных случая.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 225 человек, выписаны из больниц - 1 650, выздоровели - 4 539.
За сутки проведено 67 017 тестирований: методом ПЦР - 29 731 и методом ИФА - 16 184.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г. Киев (415).
За все время пандемии в Украине заболело - 1 299 967 человек, выздоровели 1 144 516 человек, летальных случаев - 25 045, проведено 6 681 355 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 415 случаев;
- Винницкая область - 554 случая;
- Волынская область - 166 случаев;
- Днепропетровская область - 290 случаев;
- Донецкая область - 168 случаев;
- Житомирская область - 369 случаев;
- Закарпатская область - 414 случаев;
- Запорожская область - 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 738 случаев;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 42 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 420 случаев;
- Николаевская область - 163 случая;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область - 138 случаев;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 143 случая;
- Тернопольская область - 203 случая;
- Харьковская область - 280 случаев;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 210 случаев;
- Черкасская область - 127 случаев;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 110 случаев.
Напомним, в Национальной службе здоровья констатируют значительное уменьшение госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.