С начала пандемии в Украине от ковида умерли уже более 25 тыс. человек

В пятницу, 19 февраля, зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса.

За прошедшие сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Зафиксировано 73 летальных случая.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 225 человек, выписаны из больниц - 1 650, выздоровели - 4 539.

За сутки проведено 67 017 тестирований: методом ПЦР - 29 731 и методом ИФА - 16 184.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г. Киев (415).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 299 967 человек, выздоровели 1 144 516 человек, летальных случаев - 25 045, проведено 6 681 355 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 415 случаев;
  • Винницкая область - 554 случая;
  • Волынская область - 166 случаев;
  • Днепропетровская область - 290 случаев;
  • Донецкая область - 168 случаев;
  • Житомирская область - 369 случаев;
  • Закарпатская область - 414 случаев;
  • Запорожская область - 132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 738 случаев;
  • Киевская область - 325 случаев;
  • Кировоградская область - 42 случая;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Львовская область - 420 случаев;
  • Николаевская область - 163 случая;
  • Одесская область - 144 случая;
  • Полтавская область - 138 случаев;
  • Ровенская область - 142 случая;
  • Сумская область - 143 случая;
  • Тернопольская область - 203 случая;
  • Харьковская область - 280 случаев;
  • Херсонская область - 35 случаев;
  • Хмельницкая область - 210 случаев;
  • Черкасская область - 127 случаев;
  • Черновицкая область - 522 случая;
  • Черниговская область - 110 случаев.

Напомним, в Национальной службе здоровья констатируют значительное уменьшение госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.

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