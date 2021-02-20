С начала пандемии в Украине от ковида умерли уже более 25 тыс. человек

За прошедшие сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Зафиксировано 73 летальных случая.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 225 человек, выписаны из больниц - 1 650, выздоровели - 4 539.

За сутки проведено 67 017 тестирований: методом ПЦР - 29 731 и методом ИФА - 16 184.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г. Киев (415).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 299 967 человек, выздоровели 1 144 516 человек, летальных случаев - 25 045, проведено 6 681 355 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 415 случаев;

- 415 случаев; Винницкая область - 554 случая;

Волынская область - 166 случаев;

Днепропетровская область - 290 случаев;

Донецкая область - 168 случаев;

Житомирская область - 369 случаев;

Закарпатская область - 414 случаев;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 738 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 42 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Львовская область - 420 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 138 случаев;

Ровенская область - 142 случая;

Сумская область - 143 случая;

Тернопольская область - 203 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 110 случаев.

Напомним, в Национальной службе здоровья констатируют значительное уменьшение госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.