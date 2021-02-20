В Черниговской области полицейские искали парня, который заблудился в лесу

В Черниговской области полицейские спасли парня, который ночью потерялся в лесу.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черниговской области.

"Информация о том, что в холодную зимнюю ночь парень из села Пески ушел в сторону леса и не вернулся, поступила в полицию около 4 часов утра. Бабушка рассказала диспетчеру 102, что внук исчез около полуночи", - говорится в сообщении.

Домой к семье выехали патрульные Бахмачского отделения полиции Нежинского р-на. Поскольку вся Черниговская область сейчас покрыта снегом, полицейские планировали найти парня по следам.

По словам патрульного Максима Пономаренко, он с напарником Дмитрием Харченко и следственно-оперативной группой пошли пешком вдогонку. Использование служебной машины на полуметровой снежной целине было исключено.

"Когда мы "взяли след", сразу попросили дежурную часть дать нам усиление следственно-оперативной группой. В поле было очень холодно, ветром заметало следы, но мы были настроены найти парня несмотря ни на что. В одном месте следы расходились в разные стороны, поэтому мы разделились со следственно-оперативной группой. Парень бродил кругами то в поле, то в самом лесу, то выходил из леса, то снова заходил", - рассказывает Максим Пономаренко.

Через несколько часов поисков патрульные увидели вдали человеческий силуэт. Он уже достаточно долго пролежал на снегу. К счастью, жив и в сознании, однако не способен самостоятельно двигаться. Он сразу рассказал, что не чувствует ног.

Полицейские сообщили врачам о парне с переохлаждением. Патрульным автомобилем полиции парня немедленно доставили в центральную районную больницу Бахмача.

"Врачи поставили ему диагноз: общее переохлаждение и обморожение ног. Сначала даже рассматривалась вероятность ампутации нижних конечностей пациента. Однако этой страшной перспективы парень, к счастью, избежал. Как признали медики, ключевую роль сыграли грамотные действия полицейских при спасении юноши", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на субботу, 20 февраля, местные органы власти во взаимодействии с ГСЧС развернули 5 050 пунктов обогрева.

На прошлой неделе во Львовской области от переохлаждения умер мужчина.