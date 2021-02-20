В Ивано-Франковской области разворачивают мобильный госпиталь для больных ковидом

Госпиталь будет работать на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Фото: ГСЧС

Утром в субботу, 20 февраля 2021года, в Ивано-Франковской области началось разворачивание мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Государственной службой по поручению Премьер-министра Украины 19 февраля 2021 года направлен мобильный госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковскую область, который будет развернут на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19", - говорится в сообщении .

Госпиталь, укомплектованный оборудованием для оказания медицинской помощи больным, имеет возможность развернуть 120 койко-мест.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В настоящее время продолжаются работы по настройке оборудования и систем жизнеобеспечения.

Напомним, Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантин "красного" уровня со следующей недели ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом.

Заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.

Также запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.