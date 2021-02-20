В пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети

5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Фото: ГСЧС

В пятницу, 19 февраля при пожаре в Винницкой области пострадали малолетние дети.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

"19 февраля в 14:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Булаи Погребищенского района", - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит дом на площади 60 кв.м.

До прибытия подразделения бойцов ГСЧС, 17-летний старший брат вынес из пылающего дома свою 5-летнюю сестру, а еще один ребенок - 7-летний мальчик успел из дома выйти самостоятельно.

Фото: ГСЧС

Маленькие дети госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения, девочка еще и получила ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Пожар локализован в 15:41, ликвидирован в 16:42.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и два спецавтомобиля.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, ГБР отчиталось о расследовании резонансных пожаров в Одесской, Луганской области и в Харькове. В огне погибли 54 человека, нанесен значительный материальный ущерб.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступленийИз Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений
Житель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его двореЖитель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его дворе
В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек
В Черкасской области полиция накрыла подпольную нарколабораториюВ Черкасской области полиция накрыла подпольную нарколабораторию
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человекВ Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человек
Завхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрениеЗавхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрение
На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человекаНа Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человека
В пожаре на Днепропетровщине погибли два человекаВ пожаре на Днепропетровщине погибли два человека
Суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу о смертельном пожаре в ХарьковеСуд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу о смертельном пожаре в Харькове
Три человека пострадали в результате пожара на ДнепропетровщинеТри человека пострадали в результате пожара на Днепропетровщине
При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли по меньшей мере 15 человекПри пожаре в доме престарелых в Харькове погибли по меньшей мере 15 человек
В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали детиВ Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали дети
В Карпатах пострадали четверо лыжников, среди них - два 9-летних мальчикаВ Карпатах пострадали четверо лыжников, среди них - два 9-летних мальчика
На Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиковНа Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиков
Последние новости
Подгружаем последние новости