В пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети

Фото: ГСЧС

В пятницу, 19 февраля при пожаре в Винницкой области пострадали малолетние дети.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

"19 февраля в 14:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Булаи Погребищенского района", - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит дом на площади 60 кв.м.

До прибытия подразделения бойцов ГСЧС, 17-летний старший брат вынес из пылающего дома свою 5-летнюю сестру, а еще один ребенок - 7-летний мальчик успел из дома выйти самостоятельно.

Фото: ГСЧС

Маленькие дети госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения, девочка еще и получила ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Пожар локализован в 15:41, ликвидирован в 16:42.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и два спецавтомобиля.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, ГБР отчиталось о расследовании резонансных пожаров в Одесской, Луганской области и в Харькове. В огне погибли 54 человека, нанесен значительный материальный ущерб.