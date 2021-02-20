В пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети
5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.
В пятницу, 19 февраля при пожаре в Винницкой области пострадали малолетние дети.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.
"19 февраля в 14:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Булаи Погребищенского района", - говорится в сообщении.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит дом на площади 60 кв.м.
До прибытия подразделения бойцов ГСЧС, 17-летний старший брат вынес из пылающего дома свою 5-летнюю сестру, а еще один ребенок - 7-летний мальчик успел из дома выйти самостоятельно.
Маленькие дети госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения, девочка еще и получила ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Пожар локализован в 15:41, ликвидирован в 16:42.
К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и два спецавтомобиля.
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети.
Напомним, ГБР отчиталось о расследовании резонансных пожаров в Одесской, Луганской области и в Харькове. В огне погибли 54 человека, нанесен значительный материальный ущерб.