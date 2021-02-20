В Одессе горел роддом

Администрация заведения эвакуировала 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

В Одессе спасатели ликвидировали возгорание в роддоме.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Утром 20 февраля в 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 по адресу: г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 28", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели и установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

Пожарные локализовали возгорание в 3:24 и ликвидировали пожар в 3:31 на площади 3 м.кв.

До прибытия подразделений ГСЧС администрация заведения эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара- короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

На место пожара выезжали 10 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.

Напомним, в заброшенном одноэтажном доме на окраине Днепра произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

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