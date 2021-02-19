Кличко обратился к подросткам и их родителям в связи с волной самоубийств

Мэр призвал родителей быть внимательными к своим детям, чтобы они знали, что их любят, понимают и не позволят обидеть.

Кличко обратился к подросткам и их родителям в связи с волной самоубийств
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к подросткам и их родителям в связи с волной самоубийств, прокатившейся по Киеву и некоторым городам Украины. Он призвал родителей формировать доверительные отношения в семьях, а подросткам напомнил, что анонимы в сети - не авторитеты. Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Хочу обратиться к родителям подростков. В течение последнего месяца в Киеве и в некоторых городах Украины прокатилась волна самоубийств. Подростки глотают таблетки, прыгают с высоких этажей домов. По информации правоохранителей, большинство детей, которые погибли, были участниками групп в социальных сетях, в которых психологически давят на детей. И буквально принуждают к самоубийству. Поэтому общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их интересами и что их тревожит. Проверяйте гаджеты – какие сайты посещает ребенок и с кем общается. Объясняйте и показывайте пример важности доверительных отношений в семье», – сказал Кличко.

Он призвал родителей быть внимательными к своим детям, чтобы они знали, что их любят, понимают и не позволят обидеть.

Также Виталий Кличко обратился и к подросткам.

«Подросткам я хочу сказать: анонимы в сети – это не авторитеты! Каждый из вас – личность, формирует свое будущее. В реальном, а не в виртуальном мире. Занимайтесь спортом, слушайте музыку, рисуйте, мечтайте! И идите к своей цели. На собственном опыте скажу: с детства я мечтал стать чемпионом мира по боксу, и я им стал, хотя многие в это не верили. Потому что мой жизненный принцип «Нет ничего невозможного»! Поверьте в это!» – отметил Виталий Кличко.

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