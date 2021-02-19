От ботулизма в Украине с начала года умерли два человека

С начала 2021 года в Украине зафиксировано две смерти от ботулизма.

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, в Хмельницкой области мужчина умер в результате отравления консервированными грибами домашнего изготовления.

В Одессе от ботулизма умер мужчина, заразившийся после употребления приобретенного на стихийном рынке вяленого толстолобика.

Всего в Украине с начала года зарегистрировали 12 случаев ботулизма.

В ЦОЗ напомнили, что употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других пищевых продуктов, купленных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от приема пищи, о качестве которой достоверно неизвестно.