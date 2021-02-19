Из-за пожара в заброшенном доме в Днепре погибли три человека

Двое скончались на месте, третий - в больнице.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Ночью в заброшенном одноэтажном доме на окраине Днепра произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили местные спасатели.

Информация о пожаре поступила около 00:25. Горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши дома. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.

Во время тушения огня пожарные нашли тела двух погибших. Еще одного мужчину вынесли на улицу и передали врачам. Его доставили в городскую клиническую больницу №2 в тяжелом состоянии - с 80% ожогов тела. Утром он умер.

Потушить огонь удалось только после трех часов ночи.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Этой ночью в Днепре было до -15 градусов мороза.