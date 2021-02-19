Вследствие экстремальных холодов в США погибли более 30 человек

Минусовая температура в некоторых местах побила рекорды столетней давности.

Вследствие экстремальных холодов в США погибли более 30 человек
Фото: twitter.com

Количество погибших из-за морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 34. Больше всего их в Техасе, где холода стали причиной гибели 20 человек, передает телеканал CBS.

Из-за снежной бури около 300 тысяч жителей Техаса до сих пор остаются без электроснабжения, более 260 тысяч из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода.

Всего в Соединенных Штатах 18 февраля без электричества оставались 2,5 млн человек.

New York Times сообщает, что из-за аномальных погодных условий умерли 38 человек, передает "Интерфакс-Украина".

"Некоторые погибли в авариях на обледеневших дорогах, некоторые умерли от холода, а другие погибли, когда отчаянные попытки найти немного тепла оказались смертельными", - пишет газета.

Ранее Bloomberg сообщал, что рекордные морозы в США привели к остановке работы ветряных электростанций и солнечных панелей, что вызвало рост цен на электроэнергию и газ.

Оператор энергосистемы Техаса заявил, что дефицит электроэнергии возник из-за нехватки природного газа на электростанциях и прекращения работы ветряных электростанций из-за обледенения.

Как сообщалось, около 70% территории США сейчас лежит под снегом, а минусовая температура в некоторых местах побила рекорды столетней давности.

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