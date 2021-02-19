О пострадавших не сообщается.

Сегодня, 19 февраля, утром на ул. Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе Киева упал строительный кран.

Об этом в фейсбуке сообщает Киев Оперативный.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что кран упал во время демонтажных работ.

Есть ли пострадавшие во время инцидента, пока неизвестно.

Как сообщалось, в прошлом году 31 октября на улице Мишуги в Дарницком районе столицы строительный кран упал и раздавил автомобиль Mitsubishi на проезжей части.

В сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.

В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.