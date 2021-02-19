В Шевченковском районе Киева упал строительный кран

О пострадавших не сообщается.

Сегодня, 19 февраля, утром на ул. Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе Киева упал строительный кран.

Об этом в фейсбуке сообщает Киев Оперативный.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что кран упал во время демонтажных работ.

Есть ли пострадавшие во время инцидента, пока неизвестно.

Как сообщалось, в прошлом году 31 октября на улице Мишуги в Дарницком районе столицы строительный кран упал и раздавил автомобиль Mitsubishi на проезжей части.

В сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.

В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусаЗа прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса
В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работуВ Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу
Взрыв на детской площадке в Киеве: один человек погибВзрыв на детской площадке в Киеве: один человек погиб
В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшиеВ Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие
Во Львове в результате обвала пристройки погиб человекВо Львове в результате обвала пристройки погиб человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Карпатах четвертые сутки ищут туриста из КиеваВ Карпатах четвертые сутки ищут туриста из Киева
Двум врачам из Киева, "продававшим инвалидность" за $3 тыс., сообщили о подозренииДвум врачам из Киева, "продававшим инвалидность" за $3 тыс., сообщили о подозрении
В Карпатах второй день ищут туриста из КиеваВ Карпатах второй день ищут туриста из Киева
Дистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсадыДистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсады
Из Киева ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель снова все замелаИз Киева ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель снова все замела
В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домовВ центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов
После пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенкаПосле пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенка
Кличко: почти полтысячи единиц спецтехники борются со снегом на улицах КиеваКличко: почти полтысячи единиц спецтехники борются со снегом на улицах Киева
В Подольском районе Киеве горел ресторанВ Подольском районе Киеве горел ресторан
Недельное количество новых заболевших COVID-19 в Украине с декабря по февраль упало в три раза, - СтепановНедельное количество новых заболевших COVID-19 в Украине с декабря по февраль упало в три раза, - Степанов
Последние новости
Подгружаем последние новости