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2021-02-19
В Шевченковском районе Киева упал строительный кран
О пострадавших не сообщается.
Сегодня, 19 февраля, утром на ул. Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе Киева упал строительный кран.
Об этом в фейсбуке сообщает Киев Оперативный.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Отмечается, что кран упал во время демонтажных работ.
Есть ли пострадавшие во время инцидента, пока неизвестно.
Как сообщалось, в прошлом году 31 октября на улице Мишуги в Дарницком районе столицы строительный кран упал и раздавил автомобиль Mitsubishi на проезжей части.
В сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.
В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.