В Украине за сутки обнаружили 6 237 новых случаев ковида, госпитализированы 2 222 человека
Наибольшее количество заболевших - в Ивано-Франковской области.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Этот показатель является самым высоким с 17 января, когда было зафиксировано более 7 000 новых инфицированных. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 2 222 человека. От осложнений умерли 163 человека. 5 225 пациентов выздоровели. За сутки было проведено 64 688 тестирований, в частности, методом ПЦР - 28941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 691.
За все время пандемии в Украине заболели - 1 287 141 человек, выздоровели - 1 134 120. От осложнений умерли 24 852 человека. Всего было проведено 6 625 529 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев - 513 случаев;
- Винницкая область - 514 случаев;
- Волынская область - 163 случая;
- Днепропетровская область - 205 случаев;
- Донецкая область - 171 случай;
- Житомирская область - 438 случаев;
- Закарпатская область - 500 случаев;
- Запорожская область - 88 случаев;
- Ивано-Франковская область - 799 случаев;
- Киевская область - 231 случай;
- Кировоградская область - 31 случай;
- Луганская область - 34 случая;
- Львовская область - 300 случаев;
- Николаевская область - 119 случаев;
- Одесская область - 201 случай;
- Полтавская область - 156 случаев;
- Ровенская область -167 случаев;
- Сумская область - 194 случая;
- Тернопольская область - 215 случаев;
- Харьковская область - 289 случаев;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 202 случая;
- Черкасская область - 140 случаев;
- Черновицкая область - 436 случаев;
- Черниговская область - 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 17 февраля Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантинные ограничения "красного" уровня со следующей недели ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом.
Также в Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19.