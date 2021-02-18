Настю Каменских, Катю Осадчую, Светлану Тарабарову и Машу Ефросинину использовали мошенники

Настя Каменских, Катя Осадчая, Светлана Тарабарова и Маша Ефросинина предупредили своих поклонников, что в Сети появился новый развод. Используя имена украинских знаменитостей, преступники воруют деньги и профили в социальных сетях.

Украинская певица Светлана Тарабарова, на аккаунт которой в Инстаграм подписано более 600 тысяч фанатов, попросила поклонников не вестись на различные сообщения о том, что они выиграли в «розыгрыше». Артистка показала изображение сообщения, в котором мошенники обещают приз в размере 80 000 гривен по переходу по ссылке.

Подобные сообщения были разосланы также от имени Кати Осадчей и Маши Ефросининой. Знаменитости также поспешили предупредить своих фолловеров, что они не имеют никакого отношения к этим розыгрышам.

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Напомним, как раз недавно Настя Каменских выставила на продажу вещи из своего гардероба. Звезда устроила аукцион, чтобы собрать деньги в фонд, помогающим онкобольным детям.