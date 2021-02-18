Ровенскому стоматологу, которая била детей, сообщили о подозрении

Детскому врачу-стоматологу из Ровно сообщено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Ровенской местной прокуратуры стоматологу сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, врач совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания.

Сейчас правоохранители установили трех пострадавших от действий стоматолога летом 2020 года.

"Кроме того, в феврале 2021-го врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, при лечении зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах", - отметили в ОГП.

Напомним, 9 февраля Ровенская местная прокуратура сообщила об открытии по ст. 140 УК уголовного производства в отношении ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

В сообщении говорилось о том, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Ровно. По словам женщины, 4 февраля в одной из стоматологических клиник Ровно врач ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности, чем вызвала гнойное поражение ротовой полости ее шестилетней дочери.