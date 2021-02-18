Ровенскому стоматологу, которая била детей, сообщили о подозрении

Врача подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.

Ровенскому стоматологу, которая била детей, сообщили о подозрении
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Детскому врачу-стоматологу из Ровно сообщено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Ровенской местной прокуратуры стоматологу сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, врач совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания.

Сейчас правоохранители установили трех пострадавших от действий стоматолога летом 2020 года.

"Кроме того, в феврале 2021-го врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, при лечении зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах", - отметили в ОГП.

Напомним, 9 февраля Ровенская местная прокуратура сообщила об открытии по ст. 140 УК уголовного производства в отношении ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

В сообщении говорилось о том, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Ровно. По словам женщины, 4 февраля в одной из стоматологических клиник Ровно врач ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности, чем вызвала гнойное поражение ротовой полости ее шестилетней дочери.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
Тина Кароль выпустила неожиданный клип на песню СкандалТина Кароль выпустила неожиданный клип на песню Скандал
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусаЗа прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса
В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работуВ Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу
Взрыв на детской площадке в Киеве: один человек погибВзрыв на детской площадке в Киеве: один человек погиб
Блок рекламы


Похожие новости
В прошлом году в Украине усыновили 2047 детейВ прошлом году в Украине усыновили 2047 детей
Полиция открыла пять производств в отношении ровенского стоматолога, которая била детейПолиция открыла пять производств в отношении ровенского стоматолога, которая била детей
Двум врачам из Киева, "продававшим инвалидность" за $3 тыс., сообщили о подозренииДвум врачам из Киева, "продававшим инвалидность" за $3 тыс., сообщили о подозрении
Оля Полякова оскорбила внешность КамалииОля Полякова оскорбила внешность Камалии
На Прикарпатье разоблачили банду, которая занималась кражами и поджогамиНа Прикарпатье разоблачили банду, которая занималась кражами и поджогами
Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация"Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация"
В Киеве за сутки обнаружили 161 больного ковидом, среди них - шестеро детейВ Киеве за сутки обнаружили 161 больного ковидом, среди них - шестеро детей
Disney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотиповDisney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотипов
Владельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозренииВладельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозрении
В Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детейВ Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детей
Последние новости
Подгружаем последние новости