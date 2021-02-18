В Киеве и Львове "заминировали" элитные школы

Проверка не выявила взрывоопасных предметов.

В Киеве и Львове "заминировали" элитные школы
Фото: lv.npu.gov.ua

В четверг, 18 февраля, на электронный адрес Креативной международной детской школы, расположенной в Голосеевском районе Киева, поступило сообщение о заминировании.

Об этом сообщает Эспрессо.

"В полицию Киева поступило сообщение о минировании Креативной Международной Детской Школы, находящейся на улице Голосеевской, 13Г в Голосеевском районе столицы. На место выехали полиция и взрывотехники. Информация о возможном минировании проверяется", - сказано в сообщении.

Впоследствии сообщили, что взрывное устройство не было обнаружено.

Сегодня же во Львове аноним сообщил о заминировании школы на ул. Венгерской. Из помещения школы эвакуировали 300 человек.

"Сегодня, 18 февраля, около 11:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании одной из школ на улице Венгерской во Львове. На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа", - сообщили в областной полиции.

Правоохранители обследовали помещения учебного заведения и прилегающую территорию. Проверка не выявила никаких взрывоопасных предметов.

Ранее сегодня в Киеве из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли две центральные станции метро - "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта". По состоянию на 13:50 станции и пересадочные узлы были открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Также 18 февраля в Ивано-Франковске "заминировали" аэропорт, "Белый дом", университеты и многоэтажки. В целом правоохранители проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.

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