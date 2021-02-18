Школы Черновцов перешли на дистанционное обучение

С завтрашнего дня, 19 февраля, все школы Черновцов должны перейти на дистанционное обучение. Детские сады в городе сейчас продолжают работать.

Об этом сообщил заместитель городского головы Черновцов Юрий Лесюк, пишет местное информагентство АСС.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение", - рассказал Юрий Лесюк.

По его словам, завтра или в понедельник должны собрать городскую комиссию ТЭБ и ЧС, на которой будет решен вопрос о других ограничительных мер.

Юрий Лесюк добавил, что сейчас на дистанционное обучение переходят ученики всех классов - с 1-го до 11-го.

"Постановление Кабмина вступает в силу с 24 февраля. В нем говорится о том, что начальная школа может продолжать очное обучение. Сейчас мы приняли решение перевести учеников всех классов на дистанционное обучение, а уже на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС будем принимать решение, как будут работать школы с 24 февраля", - сказал заместитель мэра.

Накануне вечером в Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19.

По словам главы ОГА Сергея Осачука, в больницах Черновцов заканчиваются койки, отведенные для лечения больных коронавирусом. Так, если раньше в области была занята половина от 900 коек, выделенных под больных ковидом, то теперь загружены 50% от 1700 коек.

Глава Черновицкой ОГА также сообщил, что на этой неделе область рассмотрит вопрос о закрытии всех учебных заведений из-за сложной ситуации с COVID-19.

Напомним, 17 февраля Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантин "красного" уровня со следующей недели из-за близкой к критической ситуации с коронавирусом.