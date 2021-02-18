В Ивано-Франковске "заминировали" аэропорт, "Белый дом", университеты и многоэтажки

18 февраля полиция Ивано-Франковска получила сообщение о серии "минирований". В связи с этим проводится эвакуация людей из аэропорта, некоторых админзданий и учебных заведений города.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В общем правоохранители проверяют информацию о минировании более десяти объектов в областном центре. По адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка сообщений.

"В полицию Ивано-Франковска поступили сообщения о минировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек. На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию. События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По информации местного издания "Галка", речь идет о "Белом доме", аэропорте, школе №25 и жилых домах по улице Иоанна Павла II, 17 и Довгой, 48.

Кроме того, есть сообщения от работников Пенсионного фонда на улице Независимости, который также заминировали. Там работников тоже эвакуируют. Из-за аналогичного сообщения происходит эвакуация из Прикарпатского национального университета.