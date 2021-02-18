За сутки в Киеве обнаружили 513 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 513 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Заболели 277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 11 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 до 16 лет.

78 человек были госпитализированы. От осложнений умерли 11 пациентов. Всего от ковида умерли 2557 киевлян. 713 жителей столицы преодолели коронавирус (всего 90 140)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (94), Днепровском (93) и Голосеевском (82).

Напомним, со следующей недели Украина возвращается к адаптивному карантину.