В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19

В Черновицкой области сложилась "угрожающая ситуация" с распространением коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы каждый день госпитализировали более 100 человек", - сказал Осачук .

По его словам, в больницах Черновцов заканчиваются койки, отведенные для лечения больных коронавирусом. Если раньше в области были заняты половина от 900 коек, выделенных под больных ковидом, то теперь загружены 50% от 1700 коек.

Глава Черновицкой ОГА также сообщил, что на этой неделе область рассмотрит вопрос о закрытии всех учебных заведений из-за сложной ситуации с COVID-19.

Напомним, 17 февраля Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантинные ограничения "красного" уровня со следующей недели из-за близкой к критической ситуации с коронавирусом.