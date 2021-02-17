В прошлом году в Украине усыновили 2047 детей

В 1890 случаях усыновителями стали граждане Украины, в 18 - граждане стран СНГ, в 139 - граждане других государств.

В прошлом году в Украине усыновили 2047 детей
Фото: Politeka

По данным Министерства юстиции Украины, в Украине в 2020 году усыновили 2047 детей.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В течение 2020 года отделами государственной регистрации актов гражданского состояния внесены 2047 изменений в актовые записи о рождении на основании решений судов об усыновлении", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что в 1890 случаях усыновления осуществили граждане Украины, в 18 - граждане стран СНГ, в 139 - граждане других государств.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров с 2020 года увеличить государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В июле Рада приняла законопроект о ежегодной дополнительной господдержке детей-сирот.

В декабре 2020 года президент подписал закон о том, что дети-сироты с инвалидностью смогут жить в приемных семьях до 23 лет.

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