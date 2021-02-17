Прокуратура открыла уголовное производство по факту отравления таблетками семиклассниц в Боярке

Правоохранители призвали родителей не терять бдительности по отношению к детям.

?Прокуратура открыла уголовное производство по факту отравления таблетками семиклассниц в Боярке
Архівне фото
Фото: З відкритих джерел

Прокуратура Киевской области начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних (ч.3 ст.120 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"По данным следствия, две ученицы 7-го класса одной из гимназий г. Боярка увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. На перемене девочки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Семиклассниц в бессознательном состоянии обнаружили ученики старшей школы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной смерти девочки стало отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления. Расследование продолжается.

Правоохранители призвали родителей не терять бдительности по отношению к детям.

Напомним, 16 февраля в городе Боярка под Киевом в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились препаратом "Дротаверин", в результате чего девочка умерла.

Сообщалось, что в одной из популярных соцсетей девочки увидели видео с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

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