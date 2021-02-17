Полиция открыла пять производств в отношении ровенского стоматолога, которая била детей

Кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в милицию обратились еще трое родителей.

Полицейские открыли одно уголовное производство по части 2 статьи 140 и четыре - по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса в отношении врача из Ровно, которую обвиняют в избиении детей.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в милицию обратились еще трое родителей. 12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач причинила его в то время трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема стоматологом в июне прошлого года.

Кроме того, на днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее шестилетней дочери.

"Двое заявителей обратились сразу в милицию, поскольку на видео, опубликованное в соцсетях, они узнали своих детей. Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Известно, что 29-летняя детская стоматолог врачебную деятельность не ведет", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что во время общения с ней врач свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит, а ее адвокат показаний от имени клиентки пока не дает.

Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются.

Напомним, 9 февраля Ровенская местная прокуратура сообщила об открытии по ст. 140 УК уголовного производства в отношении ненадлежащего исполнения медиком профессиональных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

В сообщении говорилось о том, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Ровно. По словам женщины, 4 февраля в одной из стоматологических клиник Ровно врач ненадлежаще исполнила свои профессиональные обязанности, чем вызвала гнойное поражение ротовой полости ее шестилетней дочери.