Ивано-Франковская область решила ввести жесткий карантин из-за "почти критической" ситуации с коронавирусом

Въезд и выезд из региона могут ограничить.

Ивано-Франковская область решила ввести жесткий карантин из-за "почти критической" ситуации с коронавирусом
Фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантинные ограничения "красного" уровня со следующей недели ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом.

Заседание комиссии состоялось при участии главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и министра здравоохранения Максима Степанова (последний - через видеосвязь).

"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже почти критическая", - сказал Ляшко в начале заседания.

Он признал, что область полностью выполнила требования министерства о перепрофилировании 50% коечного фонда под ковид. 80% из этих коек обеспечены кислородом. Но из-за увеличения количества госпитализаций коек стало не хватать. "Последние 10 дней наблюдается значительный рост числа случаев коронавирусной болезни, и что больше всего нас пугает - госпитализаций", - сказал Ляшко.

Чтобы замедлить распространение коронавируса, было принято решение усилить карантин.

"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - сказал Ляшко.

Поэтому комиссия запретила заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны в настоящее время прекратить работу. Также с 22 по 28 февраля запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учениками 5-11 классов.

Принято решение до 22 февраля организовать на базе Богородчанской ЦРБ модульную больницу на 250 койкомест для оказания стационарной помощи больным с СOVID-19. На базе Лисецкой больницы развернут дополнительно 50 койкомест, в других учреждениях, которые уже лечат больных с коронавирусом - 150 мест.

До 18 февраля Верховинскую и Заболотовскую больницы вносят в перечень медучреждений, которые будут лечить больных с коронавирусом - развернут по 50 коек в каждой больнице.

По предложению министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, глава ОГА Андрей Бойчук обещал рассмотреть вопрос об установлении на въездах в область блокпостов, на которых будут проводить температурный скрининг.

"Вам надо обратиться в государственную комиссию с таким предложением. Вам нужно физически ограничить и контролировать въезд в область. Государственная комиссия может собраться очень срочно, чтобы поддержать ваши предложения", - заверил Чернышов, который, как и Степанов, принял участие в заседании комиссии в онлайн-режиме.

Напомним, что с начала февраля Ивано-Франковская область с большим отрывом вышла на первое место по заболеваемости ковидом.

В последние дни там ежедневно регистрируют 400-600 новых случаев коронавирусной болезни - столько же, как при ноябрьском пике.

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