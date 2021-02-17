В Черкасской области полиция накрыла подпольную нарколабораторию

Ежемесячно злоумышленники получали за "товар" до 300 тысяч гривен.

В Черкасской области полиция накрыла подпольную нарколабораторию
Фото: mvs.gov.ua

В Черкасской области полиция обезвредила группировку, занимавшуюся изготовлением и сбытом амфетамина и мефедрона.

Как установили полицейские, группировка занималась изготовлением и распространением наркотических средств и психотропных веществ. Сбывали «товар» как мелкими, так и оптовыми партиями наркодилерам, которые в дальнейшем продавали его жителям Черкасс и области.

"Организовал "бизнес" 37-летний житель региона, имеющий связи с криминальным миром. Для этого гаражные помещения обустроили под лаборатории. Лаборатория по изготовлению амфетамина находилась в Каневе, мефедрона - в Черкассах", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

В сообщники лидер группировки привлек собственную жену и еще шесть человек, между которыми были четко распределены роли: координация работы, организация производства и сбыта, поставка необходимого сырья.

По предварительным данным, ежемесячно от преступной деятельности злоумышленники получали до 300 тысяч гривен прибыли, сообщают в полиции.

Как сообщалось, в конце января на Харьковщине полиция за четверо суток ликвидировала семь подпольных нарколабораторий.

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