В Карпатах четвертые сутки ищут туриста из Киева

40-летний киевлянин еще 13 февраля заблудился вблизи горы Гимба на Закарпатье.

В Карпатах четвертые сутки ищут туриста из Киева
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

В Карпатах четвертые сутки ищут 40-летнего туриста из Киева, который заблудился возле села Березники Свалявского района Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет", - говорится в сообщении.

Лыжник, которого ищут на Закарпатье - это киевлянин, 1980 года рождения. Он с товарищем потерялся еще 13 февраля в районе горы Жид Магура. Товарища нашли 14 февраля. Поиски второго мужчины продолжаются уже четвертые сутки. По словам найденного лыжника, они с товарищем вместе сбились с дороги в районе горы Гимба.

Специалисты ГСЧС и волонтеры прочесывают горную местность, несмотря на неблагоприятные погодные условия. К поиску неоднократно привлекали авиацию.

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