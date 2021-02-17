В Украине за сутки 4 286 новых случаев ковида, из них 646 - в Ивано-Франковской области
Вчера госпитализированы 2 330 человек с коронавирусом, выздоровели 5 927 человек, 147 пациентов умерли.
В Украине за минувшие сутки провели 25 782 тестирования методом ПЦР и обнаружили 4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера госпитализированы 2 330 человек с коронавирусом, выздоровели 5 927 человек, 147 пациентов умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 366 случаев;
- Винницкая область - 351 случай;
- Волынская область - 117 случаев;
- Днепропетровская область - 137 случаев;
- Донецкая область - 98 случаев;
- Житомирская область - 118 случаев;
- Закарпатская область - 275 случаев;
- Запорожская область - 149 случаев;
- Ивано-Франковская область - 646 случаев;
- Киевская область - 185 случаев;
- Кировоградская область - 52 случая;
- Луганская область - 51 случай;
- Львовская область - 183 случая;
- Николаевская область - 47 случаев;
- Одесская область - 186 случаев;
- Полтавская область - 77 случаев;
- Ровенская область - 139 случаев;
- Сумская область - 67 случаев;
- Тернопольская область - 122 случая;
- Харьковская область - 243 случая;
- Херсонская область - 15 случаев;
- Хмельницкая область - 198 случаев;
- Черкасская область - 44 случая;
- Черновицкая область - 386 случаев;
- Черниговская область - 34 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
Напомним, вчера главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом.
Вследствие новой вспышки ковида там начали заканчиваться места в больницах. За прошедшую неделю количество новых случаев инфицирования выросло более чем на 40%.