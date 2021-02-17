В Украине за сутки 4 286 новых случаев ковида, из них 646 - в Ивано-Франковской области

Вчера госпитализированы 2 330 человек с коронавирусом, выздоровели 5 927 человек, 147 пациентов умерли.

В Украине за минувшие сутки провели 25 782 тестирования методом ПЦР и обнаружили 4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера госпитализированы 2 330 человек с коронавирусом, выздоровели 5 927 человек, 147 пациентов умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 366 случаев;

- 366 случаев; Винницкая область - 351 случай;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 137 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 118 случаев;

Закарпатская область - 275 случаев;

Запорожская область - 149 случаев;

Ивано-Франковская область - 646 случаев;

Киевская область - 185 случаев;

Кировоградская область - 52 случая;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 183 случая;

Николаевская область - 47 случаев;

Одесская область - 186 случаев;

Полтавская область - 77 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 67 случаев;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 243 случая;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 386 случаев;

Черниговская область - 34 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Напомним, вчера главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом.

Вследствие новой вспышки ковида там начали заканчиваться места в больницах. За прошедшую неделю количество новых случаев инфицирования выросло более чем на 40%.