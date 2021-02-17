За сутки 1 050 киевлян преодолели коронавирус, 366 - заболели

Госпитализировали 45 пациентов, 14 больных умерли.

За сутки 1 050 киевлян преодолели коронавирус, 366 - заболели
Фото: Київрада

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 366 больных коронавирусом, умерли 14 человек, выздоровели 1050 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, коронавирус диагностировали у 222 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, 127 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 10 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 7 мальчиков от 4 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 45 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (88), Деснянском (85) и в Днепровском (52) районах.

С начала пандемии в столице подтвердили уже 132 834 случая коронавируса. 2 546 пациентов умерли, преодолели болезнь 89 427 жителей Киева.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4 286 новых случаев ковида, из них 646 - на Ивано-Франковщине.

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