Число случаев коронавируса в мире превысило 110 миллионов

По состоянию на утро 17 февраля в мире зафиксовано110 035 724 случая коронавирусной болезни. Зарегистрировано 2 429 822 смерти, 84 865 039 человек выздоровели от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometer.

Продолжают болеть 22 643 606 человек. 97 257 из них (0,4%) находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Лидировать по количеству инфицированных и умерших продолжают США . Там с начала пандемии коронавирусом заразились 28 381 220 человек, от связанных с ним заболеваний умерли 499 991 человек.

10 937 320 случаев коронавируса и 155 949 связанных с ним смертей зафиксированы в Индии. В Бразилии - 9 921 981 больной ковидом и 240 983 летальных случая.

Более 4 миллионов заболевших ковидом обнаружено в РоSSии и Великобритании, более 3 миллионов - во Франции и Испании .

Более миллиона случаев ковида обнаружено в 21 стране.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по результатам последних переговоров с поставщиками вакцин, делать прививки от коронавируса в Украине начнут в конце нынешней - начале следующей недели.