Число случаев коронавируса в мире превысило 110 миллионов
Количество летальных случаев приближается к 2,5 млн.
По состоянию на утро 17 февраля в мире зафиксовано110 035 724 случая коронавирусной болезни. Зарегистрировано 2 429 822 смерти, 84 865 039 человек выздоровели от COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometer.
Продолжают болеть 22 643 606 человек. 97 257 из них (0,4%) находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Лидировать по количеству инфицированных и умерших продолжают США. Там с начала пандемии коронавирусом заразились 28 381 220 человек, от связанных с ним заболеваний умерли 499 991 человек.
10 937 320 случаев коронавируса и 155 949 связанных с ним смертей зафиксированы в Индии. В Бразилии - 9 921 981 больной ковидом и 240 983 летальных случая.
Более 4 миллионов заболевших ковидом обнаружено в РоSSии и Великобритании, более 3 миллионов - во Франции и Испании.
Более миллиона случаев ковида обнаружено в 21 стране.
Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по результатам последних переговоров с поставщиками вакцин, делать прививки от коронавируса в Украине начнут в конце нынешней - начале следующей недели.