Олег Винник признался, что его часто приглашают в РоSSию на концерты

Олег Винник в интервью рассказал, что после начала военного конфликта и аннексии Крымского полуострова он ни разу не выступал в РоSSии. И это несмотря на то, что ему предлагают хорошие деньги, забитые концертные залы и частные вечеринки.

Для интернет-издания "ГОРДОН" Олег Винник рассказал, как он относится к предложениям выступить в РоSSии или Крыму. Артист придерживается принципиальной позиции и не ездит в РФ .

По словам звезды, ему очень часто поступают подобные предложения, но он отказывается:

«Не езжу... Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Они не только для меня болезненны – они болезненны для всех. И болеть будет долго».

Не единожды звезде поступало заманчивое предложение устроить концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, вместительность в котором более 10 тысяч человек. Также Олега Винника не раз звали выступить на частной вечеринке, обещая обеспечить полнейшую секретность.

«Вызванивают, просят, понимают... Бывают такие моменты: звонят (выступить) в ресторане или на заводе где-то. «Никто не будет снимать. Все инкогнито и так далее». Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в РоSSию, выступил – и вернулся назад?», - удивляется Винник.

На вопрос о том, как певец относится к тому, что многие украинские артисты продолжают давать концерты в РоSSии и Крыму, Олег Анатолиевич ответил:

«Это же не артист выбирает – это человек выбирает».

Примечательно то, что это совсем не смущает других звезд, например, Софию Ротару. Украинская артистка только недавно выступила в Воронеже на дне рождения роSSийского олигарха.