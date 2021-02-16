Двум врачам из Киева, "продававшим инвалидность" за $3 тыс., сообщили о подозрении

За содеянное им грозит до 10 лет с конфискацией.

Столичные следователи сообщили о подозрении двум врачам, "продававшим инвалидность". Сообщницы требовали вознаграждения за выдачу соответствующей медицинской документации и принятие положительного решения в установлении группы инвалидности.

За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы, информирует пресс-служба полиции Киева .

"Правоохранители Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками местной прокуратуры №5 и сотрудниками Службы безопасности Украины задержали главу медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу за вымогательство неправомерной выгоды. Злоумышленницы заставляли пациента оплатить 3000 долларов США за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре прошлого года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за выдачу ему необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайшие сроки. Первый платеж в размере 30 тыс. грн мужчина передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 тыс. грн пострадавший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение о подтверждении 2-й группы инвалидности.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу и его сообщницу-врача на "горячем", как только та принесла деньги в кабинет.

Обоим фигуранткам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.