В Боярке две семиклассницы отравились неизвестным веществом, одна девочка умерла

В городе Боярка под Киевом в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла. Трагедия произошла 16 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - говорится в сообщении.

В связи с этим глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

На месте происшествия работает полиция.

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