За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек
Госпитализированы 915 человек.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, за минувшие сутки госпитализированы - 915 человек. 150 пациентов умерли. Выздоровели - 6 189 человек. За сутки было проведено 39 401 тестирование, в частности, методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 114.
За все время пандемии в Украине заболели - 1 276 618 человек, выздоровели - 1 122 968. От осложнений болезни умерли 24 542 человека. Всего было проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев - 308 случаев;
- Винницкая область - 210 случаев;
- Волынская область - 95 случаев;
- Днепропетровская область - 85 случаев;
- Донецкая область - 60 случаев;
- Житомирская область - 18 случаев;
- Закарпатская область - 204 случая;
- Запорожская область - 95 случаев;
- Ивано-Франковская область - 621 случай;
- Киевская область - 136 случаев;
- Кировоградская область - 20 случаев;
- Луганская область - 26 случаев;
- Львовская область - 115 случаев;
- Николаевская область - 55 случаев;
- Одесская область - 127 случаев;
- Полтавская область - 149 случаев;
- Ровенская область - 88 случаев;
- Сумская область - 7 случаев;
- Тернопольская область - 67 случаев;
- Харьковская область - 131 случай;
- Херсонская область - 6 случаев;
- Хмельницкая область - 50 случаев;
- Черкасская область - 99 случаев;
- Черновицкая область - 343 случая;
- Черниговская область - 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели.
В начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от COVID-19, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале.
Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Одобрение вакцины ВОЗ было условием, необходимым для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине.