За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за минувшие сутки госпитализированы - 915 человек. 150 пациентов умерли. Выздоровели - 6 189 человек. За сутки было проведено 39 401 тестирование, в частности, методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 114.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 276 618 человек, выздоровели - 1 122 968. От осложнений болезни умерли 24 542 человека. Всего было проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 308 случаев;

- 308 случаев; Винницкая область - 210 случаев;

Волынская область - 95 случаев;

Днепропетровская область - 85 случаев;

Донецкая область - 60 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 204 случая;

Запорожская область - 95 случаев;

Ивано-Франковская область - 621 случай;

Киевская область - 136 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 115 случаев;

Николаевская область - 55 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 149 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 131 случай;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 343 случая;

Черниговская область - 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели.

В начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от COVID-19, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале.

Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Одобрение вакцины ВОЗ было условием, необходимым для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине.