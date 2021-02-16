За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек

Госпитализированы 915 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за минувшие сутки госпитализированы - 915 человек. 150 пациентов умерли. Выздоровели - 6 189 человек. За сутки было проведено 39 401 тестирование, в частности, методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 114.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 276 618 человек, выздоровели - 1 122 968. От осложнений болезни умерли 24 542 человека. Всего было проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 308 случаев;
  • Винницкая область - 210 случаев;
  • Волынская область - 95 случаев;
  • Днепропетровская область - 85 случаев;
  • Донецкая область - 60 случаев;
  • Житомирская область - 18 случаев;
  • Закарпатская область - 204 случая;
  • Запорожская область - 95 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 621 случай;
  • Киевская область - 136 случаев;
  • Кировоградская область - 20 случаев;
  • Луганская область - 26 случаев;
  • Львовская область - 115 случаев;
  • Николаевская область - 55 случаев;
  • Одесская область - 127 случаев;
  • Полтавская область - 149 случаев;
  • Ровенская область - 88 случаев;
  • Сумская область - 7 случаев;
  • Тернопольская область - 67 случаев;
  • Харьковская область - 131 случай;
  • Херсонская область - 6 случаев;
  • Хмельницкая область - 50 случаев;
  • Черкасская область - 99 случаев;
  • Черновицкая область - 343 случая;
  • Черниговская область - 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели.

В начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от COVID-19, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале.

Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Одобрение вакцины ВОЗ было условием, необходимым для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работуВ Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
Блок рекламы


Похожие новости
В День влюбленных в Украине поженились 426 пар, - МинюстВ День влюбленных в Украине поженились 426 пар, - Минюст
В Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человекаВ Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человека
Количество браков в Украине уменьшилось втрое за последние 30 летКоличество браков в Украине уменьшилось втрое за последние 30 лет
В Украине за сутки 2 332 новых случая ковида, из них 457 - в Ивано-Франковской областиВ Украине за сутки 2 332 новых случая ковида, из них 457 - в Ивано-Франковской области
В Украине действуют 20 воров в законе, - НацполицияВ Украине действуют 20 воров в законе, - Нацполиция
В Киеве за сутки обнаружили 211 случаев ковида, выздоровели 439 человекВ Киеве за сутки обнаружили 211 случаев ковида, выздоровели 439 человек
На Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогодыНа Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогоды
За минувшие сутки от ковида умерло 45 украинцевЗа минувшие сутки от ковида умерло 45 украинцев
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусаЗа прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса
В Киеве за сутки от ковида выздоровели 1 872 человекаВ Киеве за сутки от ковида выздоровели 1 872 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости