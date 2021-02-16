В Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома

В результате отцу младенца все же пришлось вызвать скорую.

В Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома
Фото: pershij.com.ua

В Киеве женщина рожала дома, а роды "принимал" врач по Skype. В результате отцу младенца пришлось вызвать скорую.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи.

В Дарницком районе столицы бригада ЭМП поехала к 26-летней женщины, которая рожала дома. Роды "принимал" врач по Skype. Младенец родился недоношенным - на 36 неделе. Бригаду скорой вызвал муж роженицы.

По данным врачей, мать ребенка на учете женской консультации не состояла.

Центре ЭМП напомнили, что законодательство Украины не запрещает женщинам рожать дома. Однако следует понимать все возможные последствия таких родов.

По словам акушера-гинеколога КНП "Киевской городской родильный дом №6" Наталии Яремчук, в ее больницу женщин, которые "решили рожать дома, но что-то пошло не так", привозят примерно два раза в месяц.

"Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое - и смерти, и увечья», - рассказала врач.

Напомним, 23 января в Киеве умерла женщина, рожавшая дома. 34-летняя местная жительница стала на учет на 34-й неделе беременности. По словам родственников, женщина родила в 15:15 во время домашних родов, а в роддом ее доставила скорая в 18:20 в агонизирующем состоянии, то есть практически мертвой. Спасти ее не удалось.

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