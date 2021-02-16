Миллионы жителей южных штатов США остались без электричества из-за непогоды

В настоящее время без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - более 3,6 млн.

Миллионы жителей южных штатов США из-за чрезвычайно холодной погоды остались без электричества, больше всего пострадал Техас.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - более 3,6 млн.

Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды.

По данным FlightAware по всей стране задержаны более 3 тыс. авиарейсов, более половины из них - в Техасе. В Хьюстоне официальные лица заявили, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты как минимум до вторника.

В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до рекордно низких показателей. В воскресенье вечером президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе.

Напомним, 12 февраля в американском штате Техас на скользкой дороге столкнулись 133 автомобиля. Погибли девять человек, пострадали около 60.