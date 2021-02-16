Миллионы жителей южных штатов США остались без электричества из-за непогоды

В настоящее время без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - более 3,6 млн.

Миллионы жителей южных штатов США остались без электричества из-за непогоды
Фото: Suchat Pederson

Миллионы жителей южных штатов США из-за чрезвычайно холодной погоды остались без электричества, больше всего пострадал Техас.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - более 3,6 млн.

Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды.

По данным FlightAware по всей стране задержаны более 3 тыс. авиарейсов, более половины из них - в Техасе. В Хьюстоне официальные лица заявили, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты как минимум до вторника.

В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до рекордно низких показателей. В воскресенье вечером президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе.

Напомним, 12 февраля в американском штате Техас на скользкой дороге столкнулись 133 автомобиля. Погибли девять человек, пострадали около 60.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работуВ Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
Блок рекламы


Похожие новости
В центральной больнице Ивано-Франковска закончились места из-за рекордного количества больных с пневмониямиВ центральной больнице Ивано-Франковска закончились места из-за рекордного количества больных с пневмониями
Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраляДвух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля
На Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогодыНа Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогоды
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
В результате непогоды обесточенными остаются более 80 населенных пунктов УкраиныВ результате непогоды обесточенными остаются более 80 населенных пунктов Украины
Львов из-за снега собирается объявить дополнительный выходнойЛьвов из-за снега собирается объявить дополнительный выходной
Центр Львова остался без воды из-за аварии на трубопроводеЦентр Львова остался без воды из-за аварии на трубопроводе
На Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на саняхНа Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях
В США мужчина открыл стрельбу в больнице из-за неудовлетворенности полученным лечениемВ США мужчина открыл стрельбу в больнице из-за неудовлетворенности полученным лечением
В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домовВ центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов
Последние новости
Подгружаем последние новости