В День влюбленных в Украине поженились 426 пар, - Минюст
Из них 102 пары - по упрощенной процедуре "Брак за сутки".
14 февраля в Украине официально зарегистрировали брак 426 пар.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
"426 новых семей официально зарегистрировали свои отношения в День Святого Валентина. Из них 102 пары, которые решили не ждать установленного срока и жениться по упрощенной процедуре - в рамках проекта "Брак за сутки"", - говорится в сообщении.
В общем, 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак в Винницкой и Хмельницкой областях - 53 и 41 пара соответственно.
"Также именно в День всех влюбленных отделами ГРАГС Украины было зарегистрировано 10 браков с иностранцами", - добавили в Минюсте.
Напомним, в 2020 году более 25 тыся пар воспользовались услугой "Брак за сутки". В прошлом году в Украине было зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.