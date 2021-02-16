?В День влюбленных в Украине поженились 426 пар, - Минюст

Из них 102 пары - по упрощенной процедуре "Брак за сутки".

14 февраля в Украине официально зарегистрировали брак 426 пар.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

"426 новых семей официально зарегистрировали свои отношения в День Святого Валентина. Из них 102 пары, которые решили не ждать установленного срока и жениться по упрощенной процедуре - в рамках проекта "Брак за сутки"", - говорится в сообщении.

В общем, 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак в Винницкой и Хмельницкой областях - 53 и 41 пара соответственно.

"Также именно в День всех влюбленных отделами ГРАГС Украины было зарегистрировано 10 браков с иностранцами", - добавили в Минюсте.

Напомним, в 2020 году более 25 тыся пар воспользовались услугой "Брак за сутки". В прошлом году в Украине было зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.