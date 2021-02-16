Тина Кароль стала ведущей нового развлекательного шоу

Тина Кароль продемонстрировала свой образ стюардессы, чтобы перевоплотиться в Бритни Спирс в клипе на композицию «Toxic». Украинская звезда в коротеньком платье показала свои стройные ноги. Артистка стала ведущей нового шоу звездных пародий, в котором примерит несколько неожиданных образов, включая Мадонну.

В Инстаграм-сториз Тина Кароль опубликовала видео из гримерки. В кадре артистка предстала в голубом мини-платье, шляпке-таблетке и белых полусапожках. В похожем наряде появилась американская певица Бритни Спирс в своем клипе «Toxic».

«Скоро в эфире», - отметила украинская звезда.

Тина Кароль стала ведущей нового развлекательного проекта на телеканале 1+1 – шоу звездных пародий «Ліпсінг батл».

«Уже 6 марта известные украинские личности перевоплотятся в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Ведущими масштабного шоу стали певица, тренер «Голосу країни-11» Тина Кароль и артист и продюсер ПТП», - говорится в релизе нового проекта.

В тизере, опубликованном телеканалом, можно увидеть Тину Кароль в роли Бритни Спирс, а также в розовом трико, двигающуюся под хит Мадонны. А вот Потап появится в образе испанца Антонио Ромеро Монхе – участника дуэта, исполняющего бессмертный хит «Macarena».

В новом шоу примут участие 36 самых известных украинских певцов, актеров и телеведущих, которые устроят настоящий перфоманс пародий. Знаменитостям придется хорошо ознакомиться со своими героями, чтобы полностью в них перевоплотиться, повторять их мимику, манеру держаться на сцене, и это, не говоря уже о том, что и внешне над ними поколдуют стилисты шоу.

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Напомним, Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после публичного скандала на шоу “Маска“.