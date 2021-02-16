Тина Кароль стала ведущей нового развлекательного шоу

Тина Кароль продемонстрировала свой образ стюардессы, чтобы перевоплотиться в Бритни Спирс в клипе на композицию «Toxic». Украинская звезда в коротеньком платье показала свои стройные ноги. Артистка стала ведущей нового шоу звездных пародий, в котором примерит несколько неожиданных образов, включая Мадонну.

Тина Кароль в костюме стюардессы повторила образ Бритни Спирс

В Инстаграм-сториз Тина Кароль опубликовала видео из гримерки. В кадре артистка предстала в голубом мини-платье, шляпке-таблетке и белых полусапожках. В похожем наряде появилась американская певица Бритни Спирс в своем клипе «Toxic».

«Скоро в эфире», - отметила украинская звезда.

Тина Кароль стала ведущей нового развлекательного проекта на телеканале 1+1 – шоу звездных пародий «Ліпсінг батл».

«Уже 6 марта известные украинские личности перевоплотятся в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Ведущими масштабного шоу стали певица, тренер «Голосу країни-11» Тина Кароль и артист и продюсер ПТП», - говорится в релизе нового проекта.

Тина Кароль в костюме стюардессы повторила образ Бритни Спирс

В тизере, опубликованном телеканалом, можно увидеть Тину Кароль в роли Бритни Спирс, а также в розовом трико, двигающуюся под хит Мадонны. А вот Потап появится в образе испанца Антонио Ромеро Монхе – участника дуэта, исполняющего бессмертный хит «Macarena».

В новом шоу примут участие 36 самых известных украинских певцов, актеров и телеведущих, которые устроят настоящий перфоманс пародий. Знаменитостям придется хорошо ознакомиться со своими героями, чтобы полностью в них перевоплотиться, повторять их мимику, манеру держаться на сцене, и это, не говоря уже о том, что и внешне над ними поколдуют стилисты шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Канал 1+1 ? Офіціи?на сторінка (@1plus1_ua)

Напомним, Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после публичного скандала на шоу “Маска“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работуВ Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Оля Полякова после скандала с Тиной Кароль обратилась к психотерапевтуОля Полякова после скандала с Тиной Кароль обратилась к психотерапевту
Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"
Тина Кароль выпустила неожиданный клип на песню СкандалТина Кароль выпустила неожиданный клип на песню Скандал
Стала известна причина гибели краснокнижных птиц в "Аскании-Нова"Стала известна причина гибели краснокнижных птиц в "Аскании-Нова"
Тину Кароль обвинили в неправильной реакции на слова Оли ПоляковойТину Кароль обвинили в неправильной реакции на слова Оли Поляковой
Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о "плакальщице на похоронах"Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о "плакальщице на похоронах"
Тина Кароль рассказала о строительстве собственного дома в КарпатахТина Кароль рассказала о строительстве собственного дома в Карпатах
Оля Полякова публично извинилась перед Тиной Кароль за инцидент на шоу "Маска"Оля Полякова публично извинилась перед Тиной Кароль за инцидент на шоу "Маска"
Тина Кароль показала свой портрет, написанный масломТина Кароль показала свой портрет, написанный маслом
Тина Кароль показала свой дом под КиевомТина Кароль показала свой дом под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости