В центральной больнице Ивано-Франковска закончились места из-за рекордного количества больных с пневмониями

"79 пневмоний в сутки - у нас такого еще не было".

В центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска закончились места. Людей с пневмониями вынуждены размещать в коридорах и даже столовой.

Об этом на оперативном совещании во вторник рассказала начальник управления здравоохранения мэрии Мария Бойко, пишет местное издание "Курс".

По ее словам, сейчас в ЦГКБ 333 пациента с пневмониями, что составляет 95% от всех пациентов.

"Центральная городская клиническая больница за эти сутки, наверное, побила рекорд из-за того, что госпитализированы в больницу 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. Такой цифры мы не имели. У нас было 62-68, но 79 пневмоний в сутки - у нас такого еще не было", - рассказала Бойко.

В реанимации ЦГКБ находятся 16 пациентов, на аппарате CPAP - 9, один человек заинтубирован на ИВЛ, на кислороде - 89 человек.

По словам Бойко, в этой больнице нет уже ни одного свободного места. "Все физические койки, которые были в больнице: новые, старые, которые должны были идти на списание, - они все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", - отметила Бойко.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив ответил на это, что завтра должны выписать 50-60 человек. "Но, кроме роддома, готовьте детскую и поликлиники две", - поручил Марцинкив.

В городской клинической больнице №1 находятся 198 пациентов, с пневмониями - 155. Заполненность там составляет 77%.

"Ситуация сложная, но пока контролируемая", - подытожила Бойко.

Напомним, что с начала февраля Ивано-Франковская область с большим отрывом вышла на первое место по заболеваемости ковидом.

В последние дни там ежедневно регистрируют 400-600 новых случаев коронавирусной болезни - столько же, как на ноябрьском пике.