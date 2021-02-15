Оля Полякова после скандала с Тиной Кароль обратилась к психотерапевту

Оля Полякова решила покончить со скандалом, который разгорелся после ее нелестного высказывания в сторону Тины Кароль о "плакальщице на похоронах". Артистка опубликовала видео в Instagram, в котором рассказала о личном психотерапевте, который помогает ей бороться с пагубной привычкой "троллить звезд".

"Если серьезно, что происходит в последнее время со мной – а ничего такого, что не происходило раньше. Да, я такая, какая есть. Где-то грубая, дерзкая, неадекватная, больная на голову, наглая. Разная! Всякая!", – заявила Полякова.

Артистка добавила, что те, кому она не нравится, могут "не смотреть" на нее, отписаться в соцсетях, "затыкать уши и глаза, когда показывают по телевизору".

"Я не обязана всем нравиться", – сказала Полякова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после публичного скандала.