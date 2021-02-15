?В Николаеве у главаря преступной группировки изъяли психотропы и каннабис на 1 млн грн и оружие

В Николаеве правоохранители пресекли преступную деятельность группировки, которая изготовляла и сбывала амфетамин. В нее изъяли психотропы и каннабис на 1 млн гривень и оружие.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сегодня следователи провели дополнительные санкционированные обыски в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"В автомобиле и гараже, который снимал 34-летний житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и позиционирует себя приближенным лицом к криминальным кругам и «смотрящим» за микрорайоном, полицейские изъяли амфетамин в различных емкостях весом более 150 граммов, в частности расфасованный. Также изъято 17 пакетов психотропных грибов, электронные весы, зип-пакеты, более 4 килограмма каннабиса в коробках и в измельченном состоянии и прочее", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Также во время оперативных закупок было установлено, что сам главарь и продавал наркотические и психотропные вещества у себя дома.

Фото: npu.gov.ua

Также в ходе обыска обнаружили и изъяли взрывоопасные предметы и вещества: пластид, тротиловые шашки, семь гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, 20 метров детонирующего, электродетонирующего кабеля и огнеупорного шнура, взрыватели, семь пистолетов и два самодельных револьвера. Кроме того, изъяты три ружья и 83 патрона к ним, 190 патронов калибра 7,62 мм, 5, 45 мм, 9 мм, 5,6 мм, 22 взрывных пакета разной маркировки, 55 сигнальных и осветительных ракет, реактивных патронов, взрывателей различных моделей, в т.ч. УЗРГМ и электродетонаторы, 21 капсюль и части взрывателей, 12 ножей и меч «катана», два кастета, спецприбор для блокировки радиосигнала.

Фото: npu.gov.ua

Сейчас все изъято и направлено на экспертизу. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о даче дополнительной квалификации события.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее сегодня полицейские Киева сообщили, что проводят спецоперацию для задержания этнической группировки наркоторговцев.