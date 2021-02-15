Количество браков в Украине уменьшилось втрое за последние 30 лет

За последние 30 лет количество браков уменьшилось в 3 раза. Об этом сообщает в пресс-релизе платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Госстата и Министерства юстиции.

Фото: lifestyle.mediasole.ru

Тенденции десятилетий

В 2020 году было официально зарегистрировано 167,9 тыс. браков, тогда как в 1991-м году — 493 тыс. За последний год количество бракосочетаний уменьшилось на 29%. Вероятно, на это повлиял карантин, хотя тренд к сокращению браков наблюдался и ранее.

Количество разводов также ежегодно уменьшается, однако не так быстро, как количество браков. В 1991 году развелись 200 пар, а в 2020-м — 119?253.

Кратко

В Украине пары могут расстаться или через ЗАГС, если у пары нет детей и взаимных претензий в отношении имущества, или через суд. Обычно большее количество разводов происходит через суд — около 70%.