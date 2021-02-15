В Польше арестовали украинца, девять раз менявшего фамилию

Суд решил арестовать его на три месяца.

В Польше арестовали украинца, девять раз менявшего фамилию
Архівне фото
Фото: Twitter/Stra? Graniczna

Польские пограничники задержали в городе Костшин-над-Одрой на западе Польши 58-летнего гражданина Украины, который пользовался в Польше девятью разными фамилиями и имел поддельные документы.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщила в понедельник пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Йоанна Конечняк, мужчину обвинили в предоставлении недостоверной информации и незаконном пересечении государственной границы. Суд решил арестовать его на три месяца.

Гражданин Украины признал свою вину и пояснил, что использовал девять различных фамилий, поскольку его признали нежелательным лицом в Польше. Украинца разыскивал Интерпол, а также районный суд в Томашув-Любельском - для отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.

Напомним, 10 февраля на польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами.

В конце января на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство.

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