В Польше арестовали украинца, девять раз менявшего фамилию
Суд решил арестовать его на три месяца.
Польские пограничники задержали в городе Костшин-над-Одрой на западе Польши 58-летнего гражданина Украины, который пользовался в Польше девятью разными фамилиями и имел поддельные документы.
Об этом сообщает "Польское радио".
Как сообщила в понедельник пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Йоанна Конечняк, мужчину обвинили в предоставлении недостоверной информации и незаконном пересечении государственной границы. Суд решил арестовать его на три месяца.
Гражданин Украины признал свою вину и пояснил, что использовал девять различных фамилий, поскольку его признали нежелательным лицом в Польше. Украинца разыскивал Интерпол, а также районный суд в Томашув-Любельском - для отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.
Напомним, 10 февраля на польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами.
В конце января на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство.