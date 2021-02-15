В Украине за сутки 2 332 новых случая ковида, из них 457 - в Ивано-Франковской области

Госпитализировали 1 145 человек, 2 478 пациентов выздоровели.

В Украине за сутки 2 332 новых случая ковида, из них 457 - в Ивано-Франковской области
Фото: Київрада

В Украине за минувшие сутки провели 11 073 тестирования методом ПЦР и обнаружили 2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В течение воскресенья госпитализированы 1 145 человек, выписаны 2 478 человек, 62 пациента умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Количество заболеваний за сутки в областях:

  • г. Киев - 211 случаев;
  • Винницкая область - 142 случая;
  • Волынская область - 45 случаев;
  • Днепропетровская область - 106 случаев;
  • Донецкая область - 28 случаев;
  • Житомирская область - 150 случаев;
  • Закарпатская область - 113 случаев;
  • Запорожская область - 46 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 457 случаев;
  • Киевская область - 171 случай;
  • Кировоградская область - 3 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Львовская область - 123 случая;
  • Николаевская область - 77 случаев;
  • Одесская область - 75 случаев;
  • Полтавская область - 21 случай;
  • Ровенская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 47 случаев;
  • Тернопольская область - 79 случаев;
  • Харьковская область - 59 случаев;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черкасская область - 66 случаев;
  • Черновицкая область - 225 случаев;
  • Черниговская область - 23 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 273 475 человек, выписаны 1 116 779 пациентов. Зафиксировали 24 392 связанных с коронавирусной инфекцией смерти.

Напомним, 13 февраля в Украине было зарегистрировано 3 094 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 45 летальных случаев.

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