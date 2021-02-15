В Украине за сутки 2 332 новых случая ковида, из них 457 - в Ивано-Франковской области
Госпитализировали 1 145 человек, 2 478 пациентов выздоровели.
В Украине за минувшие сутки провели 11 073 тестирования методом ПЦР и обнаружили 2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В течение воскресенья госпитализированы 1 145 человек, выписаны 2 478 человек, 62 пациента умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
Количество заболеваний за сутки в областях:
- г. Киев - 211 случаев;
- Винницкая область - 142 случая;
- Волынская область - 45 случаев;
- Днепропетровская область - 106 случаев;
- Донецкая область - 28 случаев;
- Житомирская область - 150 случаев;
- Закарпатская область - 113 случаев;
- Запорожская область - 46 случаев;
- Ивано-Франковская область - 457 случаев;
- Киевская область - 171 случай;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 9 случаев;
- Львовская область - 123 случая;
- Николаевская область - 77 случаев;
- Одесская область - 75 случаев;
- Полтавская область - 21 случай;
- Ровенская область - 15 случаев;
- Сумская область - 47 случаев;
- Тернопольская область - 79 случаев;
- Харьковская область - 59 случаев;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черкасская область - 66 случаев;
- Черновицкая область - 225 случаев;
- Черниговская область - 23 случая.
За все время пандемии в Украине заболели 1 273 475 человек, выписаны 1 116 779 пациентов. Зафиксировали 24 392 связанных с коронавирусной инфекцией смерти.
Напомним, 13 февраля в Украине было зарегистрировано 3 094 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 45 летальных случаев.