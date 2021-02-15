В Украине за сутки 2 332 новых случая ковида, из них 457 - в Ивано-Франковской области

В Украине за минувшие сутки провели 11 073 тестирования методом ПЦР и обнаружили 2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В течение воскресенья госпитализированы 1 145 человек, выписаны 2 478 человек, 62 пациента умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Количество заболеваний за сутки в областях:

г. Киев - 211 случаев;

- 211 случаев; Винницкая область - 142 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 106 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 150 случаев;

Закарпатская область - 113 случаев;

Запорожская область - 46 случаев;

Ивано-Франковская область - 457 случаев;

Киевская область - 171 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 123 случая;

Николаевская область - 77 случаев;

Одесская область - 75 случаев;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 79 случаев;

Харьковская область - 59 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 66 случаев;

Черновицкая область - 225 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 273 475 человек, выписаны 1 116 779 пациентов. Зафиксировали 24 392 связанных с коронавирусной инфекцией смерти.

Напомним, 13 февраля в Украине было зарегистрировано 3 094 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 45 летальных случаев.