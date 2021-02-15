В киевском парке Муромец горело деревянное кафе
Жертв и пострадавших нет.
В понедельник, 15 февраля, в Киеве на территории парка Муромец произошел пожар в деревянном здании кафе.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"15 февраля в 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе в парке Муромец, что в Деснянском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м", - говорится в сообщении.
На момент прибытия спасателей внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания.
В 12:24 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Вечером 6 февраля в Подольском районе столицы произошел пожар в заведении общественного питания на ул. Вышгородской, 7.