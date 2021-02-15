В киевском парке Муромец горело деревянное кафе

Жертв и пострадавших нет.

В киевском парке Муромец горело деревянное кафе
Фото: dsns.gov.ua

В понедельник, 15 февраля, в Киеве на территории парка Муромец произошел пожар в деревянном здании кафе.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 февраля в 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе в парке Муромец, что в Деснянском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания.

В 12:24 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: dsns.gov.ua
Напомним, 7 февраля в Киеве начался пожар в кафе "Bistro Bistro" на улице Ивана Франко.

Вечером 6 февраля в Подольском районе столицы произошел пожар в заведении общественного питания на ул. Вышгородской, 7.

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