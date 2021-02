Книгу Жадана номинировали на PEN America Literary Awards

Поэтический сборник Сергея Жадана "Новий правопис" (A New Orthography) вошла в список нынешних финалистов престижной литературной премии PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".

Об этом сообщается на сайте организации Pen America.

Церемония награждения победителей состоится 8 апреля в онлайн-формате.

Согласно сообщению, премию в размере 3 тыс. долларов могут получить Джон Хеннесси и Остап Кинь за перевод сборника Жадана, который стал пятым томом в серии "Современная украинская поэзия" издательства Lost Horse Press.

Как отмечается, это единственная украинская книга, которая представлена в списке финалистов премии.

Напомним, в 2019 году в номинации "Переводная поэзия" премии PEN America Literary Awards попал сборник избранных стихов Сергея Жадана "Те, заради чого ми живемо, те, заради чого вмираємо" (What We Live for, What We Die for). Этот же поэтический сборник отметила премией Американская Ассоциация современных языков. Кроме того, избранные стихи Жадана The New York Times Book Review внес в перечень рекомендованных книг.