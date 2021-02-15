Книгу Жадана номинировали на PEN America Literary Awards

Это единственная украинская книга, которая представлена в списке финалистов премии.

Книгу Жадана номинировали на PEN America Literary Awards
Фото: Анна Стешенко

Поэтический сборник Сергея Жадана "Новий правопис" (A New Orthography) вошла в список нынешних финалистов престижной литературной премии PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".

Об этом сообщается на сайте организации Pen America.

Церемония награждения победителей состоится 8 апреля в онлайн-формате.

Согласно сообщению, премию в размере 3 тыс. долларов могут получить Джон Хеннесси и Остап Кинь за перевод сборника Жадана, который стал пятым томом в серии "Современная украинская поэзия" издательства Lost Horse Press.

Как отмечается, это единственная украинская книга, которая представлена в списке финалистов премии.

Напомним, в 2019 году в номинации "Переводная поэзия" премии PEN America Literary Awards попал сборник избранных стихов Сергея Жадана "Те, заради чого ми живемо, те, заради чого вмираємо" (What We Live for, What We Die for). Этот же поэтический сборник отметила премией Американская Ассоциация современных языков. Кроме того, избранные стихи Жадана The New York Times Book Review внес в перечень рекомендованных книг.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
После пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенкаПосле пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенка
Блок рекламы


Похожие новости
Документальный фильм о Донбассе номинировали на премию "Эмми"Документальный фильм о Донбассе номинировали на премию "Эмми"
Украинка попала в Книгу рекордов ГиннесаУкраинка попала в Книгу рекордов Гиннеса
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительницаПевица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительница
На форуме издателе во Львове презентуют новую книгу Олега СенцоваНа форуме издателе во Львове презентуют новую книгу Олега Сенцова
"Дикое поле" по роману Жадана участвует в конкурсе дебютов кинофестиваля в Таллинне"Дикое поле" по роману Жадана участвует в конкурсе дебютов кинофестиваля в Таллинне
Вышел второй трейлер к фильму "Дикое поле" по роману ЖаданаВышел второй трейлер к фильму "Дикое поле" по роману Жадана
К выходу в печать готовится новый поэтический сборник Жадана "Антенна"К выходу в печать готовится новый поэтический сборник Жадана "Антенна"
Украинская команда покорила жюри шоу America’s Got TalentУкраинская команда покорила жюри шоу America’s Got Talent
В 2018 году издадут "новую" книгу Джона Р. Р. Толкиена "Падение Гондолина"В 2018 году издадут "новую" книгу Джона Р. Р. Толкиена "Падение Гондолина"
Перевод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмаркиПеревод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки
Последние новости
Подгружаем последние новости