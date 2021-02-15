В Украине действуют 20 воров в законе, - Нацполиция

Национальная полиция в начале февраля вручила первое подозрение в организации преступной сходки и распространении преступного влияния одному из самых молодых «воров в законе» «Гиге Озургетскому» и двум смотрящим в Новгород-Северской колонии, после принятия так называемого закона о «ворах в законе». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказал начальник уголовного блока Нацполиции Евгений Коваль в интервью программе «Полицейская волна».

По его словам, в Украине на постоянной основе действует около 20 воров в законе. Но реальные сроки за организацию преступных сообществ уже заставили многих авторитетов покинуть территорию нашего государства.

«Несколько известных воров в законе, которые жили на территории Украины постоянно и даже имеют украинское гражданство, решили покинуть территорию Украины и сейчас живут ... на курортах, получают солнечные ванны и пьют минеральную воду, но обратно не возвращаются, хотя очень этого хотят. Есть и другие уголовные гастролеры, которые сейчас заехали на территорию Украины и пытаются влиять на криминогенную ситуацию, но мы это знаем, и мы как раз сейчас документируем их деятельность», - отметил генерал Евгений Коваль.

Он говорит, что сейчас полиция документирует как средние, так и низшие звенья преступного мира, на которые влияют решения вора в законе. Так, в 2020 году полиция разоблачила 353 организованные преступные группы, что на 28% больше, нежели в 2019 году.

«В 2020 году мы раскрыли на 4,5 тысячи преступлений больше. При том, что не допустили совершения почти 19 тыс. преступлений, а это - именно тяжкие и особо тяжкие преступления».

Всего удельный вес раскрытия именно тяжких преступлений в Украине составил 45%, а разбоев - 84%.

По данным СМИ , "Гига Озургетский" был "коронован" в 2013 году в Греции. В марте 2020-го его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство. Наказание он отбывает в Новгород-Северской исправительной колонии № 31, где установил и распространил свое преступное влияние, назначал так называемых "смотрящих", решал конфликты и спорные ситуации, которые возникали между представителями криминалитета, распределял незаконно полученные средства.

В частности, он назначил "смотрящими" за колонией двух пожизненно осужденных. Кроме того, все решения "Гиги Озургетского" были обязательны к исполнению осужденными при решении им конфликтных ситуаций между заключенными.

Также он осуществлял контроль за так называемым "общаком" - поступлениями и распределением материальных благ и денежных средств, полученных преступным путем. К тому же он принял решение об организации преступного собрания и провел "сходку" в исправительной колонии.

15 января 2021 года состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одному из так называемых "смотрящих" за его поведение. По результатам преступного собрания "Гига Озургетский", подчеркивая свой статус "вора в законе", оставил за доверенным лицом его статус и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций. Также призвал всех присутствующих обращаться к нему как к "вору в законе" в случае возникновения спорных вопросов и конфликтов.